Dorfmuseum Mumpf am Sonntag offen

Die Eisenbahn durch Mumpf hat 150 Jahre auf dem Buckel. «Gelegenheit also», so die Museumskommission, «um zurückzuschauen auf die Entstehung und die Weiterentwicklung während dieser langen Zeit. Neben der Sonderschau ist natürlich auch die Dauerausstellung immer wieder ein Hingucker, und das Bistro dient dem gemütlichen Höckle und Güügele». Museum und Bistro an der Ankengasse sind geöffnet am Sonntag, 24. August, 14 bis 16.30 Uhr. (mgt)