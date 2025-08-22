Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Dorfmuseum Mumpf am Sonntag offen

  22.08.2025 Mumpf

Die Eisenbahn durch Mumpf hat 150 Jahre auf dem Buckel. «Gelegenheit also», so die Museumskommission, «um zurückzuschauen auf die Entstehung und die Weiterentwicklung während dieser langen Zeit. Neben der Sonderschau ist natürlich auch die Dauerausstellung immer ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote