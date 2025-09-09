Dorfmuseum am Sonntag offen

Das Museum und das Bistro sind am kommenden Sonntag, 14. September, letztmals dieses Jahr offen. Es besteht nochmals die Gelegenheit, Dauerausstellung und die Sonderausstellung «150 Jahre Eisenbahn durch Mumpf» zu sehen. Gleichzeitig verabschieden sich, die seit dem Jahr 2010 im Dorfmuseum Mumpf engagierten, Gerhard Trottmann, Martin Wunderlin und Emilio Marono nach 15 Jahren vom «Dreschschopf» und vom Publikum. Das Museum samt Bistro beim Postautohalt an der Ankengasse ist geöffnet von 14 bis 16.30 Uhr. (mgt)