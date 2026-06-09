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«Dorfmärt – klein, aber fein»

  09.06.2026 Münchwilen
Zufriedene «Dorfmärt»-Organisatoren: Nicole Schmid (von links), Daniel Hunziker und Livia Hunziker. Fotos: Petra Schmumacher
Zufriedene «Dorfmärt»-Organisatoren: Nicole Schmid (von links), Daniel Hunziker und Livia Hunziker. Fotos: Petra Schmumacher

Münchwilen entdeckt für sich das Marktgeschehen

Inspiriert vom städtischen Quartierflohmarkt, fand am letzten Samstag in Münchwilen der erste «Dorfmärt» statt. Die Organisatoren von der Kulturkommission zeigten sich zufrieden.

Petra Schumacher

2022 wurde in ...

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