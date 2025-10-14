Betreiberin für das Hallenbad in Kaiseraugst gefunden

Ein wichtiger Entscheid für das künftige Hallenbad in Kaiseraugst ist nun gefallen: Die Kannewischer Group übernimmt auch den Betrieb. Das Unternehmen hat im Auftrag der Eigentümerschaft in den vergangenen Monaten bereits die technischen Anlagen des Hallenbades geplant. "Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bau und Betrieb von Bädern in der Schweiz und im Ausland bringt die Kannewischer Group viel Fachwissen in das Projekt ein", heisst es in einer Medienmitteilung. Der entsprechende Vertrag wurde vor wenigen Tagen unterzeichnet.

Das Hallenbad befindet sich im Sockelgeschoss des Domus und wird umfassend saniert. Das Schwimmerbecken wird vollständig erneuert, das Nicht-Schwimmerbecken vergrössert und erhält in diesem Teil neu einen Hubboden. Ein neuer, attraktiver Kinderplanschbereich mit vielfältigen Spielmöglichkeiten ergänzt das Angebot. Hinzu kommen ein Dampfbad mit Tauchbecken und eine lange Erlebnisrutsche.

Im zweiten Hauptgeschoss entstehen ein modernes Fitnessstudio mit Gymnastikraum sowie ein Bistrobereich für Badegäste. Eine neue Ruheempore mit Blick in die Schwimmhalle und eine markante Treppenanlage sorgen künftig für grosszügige Aufenthalts- und Begegnungszonen.

Die Ausbauarbeiten wurden gemeinsam mit dem auf Hallenbäder spezialisierten Illiz Architektur GmbH in Zürich geplant. Die Bauarbeiten des Domus verlaufen planmässig. Die Eröffnung des Hallenbades ist im Frühling 2027 vorgesehen – zusammen mit der Fertigstellung der über 120 Wohnungen, Gewerbeflächen und weiteren Einrichtungen des neuen Liebrüti-Zentrums.