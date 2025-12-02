Déjà-vu in Hellikon

Nach intensiver Beratung und zahlreichen angenommenen Anträgen zum Geschäft wiederholte sich das Szenario: Die Bau- und Nutzungsordnung ging zurück an den Absender. Über 100 Stimmbürgerinnen und ...

Gemeindeversammlung lehnt Bau- und Nutzungsordnung erneut ab

Nach intensiver Beratung und zahlreichen angenommenen Anträgen zum Geschäft wiederholte sich das Szenario: Die Bau- und Nutzungsordnung ging zurück an den Absender. Über 100 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nahmen an der Gemeindeversammlung in Hellikon teil.

Loris Gallidoro

Die ordentlichen Geschäfte zu Beginn wurden ohne nennenswerte Diskussionen angenommen. Erst mit der anstehenden Behandlung der geplanten Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) kam spürbare Spannung in den Saal.

Gemeindeammann Thomas Rohrer führte in das Geschäft ein und erklärte den Ablauf der Beratung. Er betonte, dass Fragen und Teil-Rückweisungsanträge zugelassen seien, jedoch keine offenen Diskussionen geführt würden. Anwesend war auch Christian Brodmann, Kreisplaner des Kantons Aargau, der juristische und planerische Fragen beantwortete.

Die Versammlung stellte zahlreiche Anträge zum Geschäft. Diese betrafen unter anderem die Landschaftsschutzzone, die Fruchtfolgef lächen, die Bestimmungen zum Gewässerraum und dessen Mindestabstände, einzelne Parzellen, verschiedene Paragrafen der Bauzungsziffer sowie das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS). Sämtliche Rückweisungsanträge wurden schriftlich festgehalten und schliesslich bei der Abstimmung von den Stimmbürgern angenommen. Erst danach ging die Beratung in die Schlussphase über.

Kreisplaner Brodmann wies während der weiteren Behandlung mehrfach darauf hin, dass bei einer erneuten Ablehnung der Gesamtrevision eine Ersatzvornahme des Kantons möglich sei. In der abschliessenden Gesamtbeurteilung folgte die Versammlung dieser Warnung jedoch nicht: Der Bauzonenplan, der Kulturlandplan und die Bau- und Nutzungsordnung wurden allesamt abgelehnt. Damit muss die gesamte Vorlage erneut überarbeitet werden. In einem weiteren Geschäft genehmigte die Versammlung den Zusatzkredit für die Weiterbearbeitung der Nutzungsplanung.

Zum Abschluss des Abends verabschiedete die Gemeinde mehrere Mitglieder des Gemeinderats, darunter Gemeindeammann Thomas Rohrer, Vize-Ammann Josef Hasler und Dagmar Hasler. In kurzen Worten wurden ihre Tätigkeiten erläutert und ihre langjährige Arbeit gewürdigt. Die Verabschiedeten richteten ihrerseits Dankesworte an die Bevölkerung. Die Versammlung endete in geordneter und ruhiger Atmosphäre.