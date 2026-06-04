Diverse Meinungen zur Nachhaltigkeitsinitiative

Was mir generell fehlt, ist die Erwähnung des Hauptgrundes der notwendigen Zuwanderung zur Besetzung der fehlenden Arbeitskräfte. Ursache sind doch eindeutig die immer höheren verlangten Umsätze, Steigerungen und Gewinne, und somit auch Saläre, Dividenden und Boni in ...

Was mir generell fehlt, ist die Erwähnung des Hauptgrundes der notwendigen Zuwanderung zur Besetzung der fehlenden Arbeitskräfte. Ursache sind doch eindeutig die immer höheren verlangten Umsätze, Steigerungen und Gewinne, und somit auch Saläre, Dividenden und Boni in Betrieben, Banken und Institutionen. Ein Erhalt des Wohlstandes in dieser Situation verlangt ja zwingend eine ebenso grössere Bevölkerung. Und dies hauptsächlich durch Zuwanderung. Wurde und wird natürlich zusätzlich durch fehlenden Schweizer Familienzuwachs ab den 40iger-Jahren bis in die Gegenwart gefördert…

Was machen unsere Politiker? Sie sind exakt auf derselben Linie. Das ursprüngliche Problem mit einer steuerbaren Zuwanderung wäre mit der existierenden und vom Stimmvolk im 2014 angenommenen Masseneinwanderungs-Ini tiative ja bereits lösbar. Wird aber weder respektiert, geschweige denn eingehalten. Überbauung und Zubetonierung der Landschaft, immer mehr Staus und überfüllte ÖVs, überlastetes Gesundheitswesen. Aber wie sieht es mit der Lebensmittelversorgung, Energie-Beschaffung, Wasservorrat und nicht zuletzt Luftbelastung aus?

Ich befürchte sogar, dass auch bei dieser zu befürwortenden

Initiative alles beim Alten bleiben wird …

PETER RICKENBACH

GIPF-OBERFRICK