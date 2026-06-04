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Diverse Meinungen zur Nachhaltigkeitsinitiative

  04.06.2026 Leserbriefe

Was mir generell fehlt, ist die Erwähnung des Hauptgrundes der notwendigen Zuwanderung zur Besetzung der fehlenden Arbeitskräfte. Ursache sind doch eindeutig die immer höheren verlangten Umsätze, Steigerungen und Gewinne, und somit auch Saläre, Dividenden und Boni in ...

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