DISKUTIEREN UND ESSEN IN KAISTEN

Zu ihrem traditionellen Raclette-Essen traf sich in Kaisten die SP in der Poschtschüür. Bevor man sich urschweizerischer Kulinarik widmete, orientierte Goran Trujic über den geplanten riesigen Stellenabbau bei der Novartis in Stein. Er ist Mechaniker und Präsident der Personalkommission. «Novartis schreibt enorme Gewinne, und auch das Werk in Stein ist profitabel, der Stellenabbau ist völlig unnötig», so seine Kernaussage. Im November hatte Novartis bekanntgegeben, dass die Tablettenproduktion in Stein auf Ende 2027 eingestellt werden soll. Etwa 700 Mitarbeitende würden damit ihre Stelle verlieren. (mgt)