«Direkte Demokratie wird aktiv gelebt»

Gemeinsam auf das neue Jahr anstossen und erfahren, was in diesem 2026 geplant und umgesetzt wird: Diese Gelegenheit nahmen am Sonntag zahlreiche Kaisterinnen und Kaister beim Neujahrsempfang wahr.

Susanne Hörth

In die beschwingten Klänge der Musikgesellschaft Kaisten mischten sich am Sonntag in der Kaister Mehrzweckhalle immer wieder «es guets Nöis». Dies wünschte Gemeindeammann Oliver Brem in seiner Ansprache den vielen Anwesenden als Erstes ebenfalls. Dann hielt er kurz inne, zündete eine Kerze an und kam auf das dramatische Ereignis in Crans-Montana zu sprechen. «Was als fröhliche Silvesterparty von Jugendlichen und jungen Erwachsenen begann, endete in einer der schwersten Tragödien, die unser Land je erlebt hat.» Er bat um einen stillen Moment für die Todesopfer, die Verletzten, ihre Angehörigen und Freunde.

Einfach zum Normalen überzugehen, sei schwer, so der Gemeindeammann. Er tat es dennoch – mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Vom Globalen über das Nationale kam er rasch auf das Lokale zu sprechen. Dabei erwähnte er auch die Ersatzwahl in den Gemeinderat im Mai sowie die Gesamterneuerungswahlen Ende September. «Im Gegensatz zu anderen Gemeinden hatte Kaisten in letzter Zeit immer eine Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in den Dienst der Gemeinde stellen. Darauf können wir stolz sein», freute sich Brem. Ebenso erfreut zeigte er sich über die gute Stimmbeteiligung von knapp 57 Prozent bei der Referendumsabstimmung «Tempo 30» Ende November. «Es zeigt uns, dass in Kaisten die direkte Demokratie nicht nur eine Worthülse ist, sondern auch aktiv gelebt wird.»

Ausblick 2026

In seinem Ausblick erwähnte Oliver Brem insbesondere drei Schwerpunkte – Themen, die die Gemeinde bereits 2025 beschäftigt hatten. Beim geplanten Zentrum für Kinderbetreuung an der Schulstrasse 8 und 10 wird es nun konkret. Nach einer Kostenoptim ieru ng u nd einer Präqualifikation im vergangenen Jahr konnten vier von sechs Anbietern für die eigentliche Submission zugelassen werden. Wer von diesen vier Unternehmen den Zuschlag erhält, wird im April entschieden. Der Antrag für den Baukredit erfolgt dann an der Gemeindeversammlung vom 14. Juni. «Danach geht es an die Projektierung, das Baugesuch und den eigentlichen Bau, damit wir im August 2028 vor Beginn des Schuljahres bereit sind», erläuterte Brem die weiteren Schritte. Danach ging er auf die Strategie der Gemeindeliegenschaften ein, für die im Budget 2026 ein Betrag eingestellt wurde. «Ziel dieser Strategie ist es, dass für jede Gemeindeliegenschaft der Ist-Zustand mit Verkehrswert, die jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten sowie der Investitionsbedarf vorliegen.» Aufgrund dieser Zahlen könne dann sachlich über das weitere Vorgehen pro Liegenschaft entschieden werden.

Bereits an der Wintergemeindeversammlung 2025 hatte Oliver Brem auf die finanziellen Herausforderungen der Gemeinde hingewiesen, insbesondere auf nicht beeinflussbare Bereiche wie die steigenden Kosten für die Pflegefinanzierung oder die Sozialhilfe. Nach heutigem Stand zeichne sich für das Budget 2027 eine Steuerfusserhöhung ab. Als Nächstes wird der Gemeinderat nun zusammen mit der Finanzkommission eine vertiefte Analyse der Ausgaben, Einnahmen und Investitionen erarbeiten.

Oliver Brem wünscht sich für 2026 eine Gesellschaft, die wieder mehr Verantwortung füreinander übernimmt, gegenseitigen Respekt sowie ein Miteinander, in dem gemeinsam gestaltet wird. Werte, die in Kaisten vorhanden seien. «Tragen wir Sorge dafür.»