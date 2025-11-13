Immobilien
«Diese Entwicklung bereitet uns Sorgen»

  13.11.2025 Wirtschaft
Auch in einem Teilbereich der Brüelstrasse soll die Wasserleitung ersetzt werden. Foto: Valentin Zumsteg
Die finanzielle Lage von Magden verschlechtert sich. Für 2026 sieht der Gemeinderat noch keine Erhöhung des Steuerfusses vor, das Thema kommt aber voraussichtlich für 2027 auf den Tisch.

Valentin Zumsteg

Der Gemeinde Magden ging es in den vergangenen Jahren ...

