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«Die zwei Stachelfahrten werden nicht alle mögen»

  08.06.2026 Wallbach, Sport
Letzte Trainingseinheiten «uf em Bach». Foto: Petra Schumacher
Letzte Trainingseinheiten «uf em Bach». Foto: Petra Schumacher

Vom 19. bis 21. Juni messen sich Pontoniere aus 40 Vereinen beim Rudern und Stacheln auf dem Rhein. Der Parcours ist vorbereitet. Zum Pontoniersport gehört traditionell auch das gesellige Miteinander dazu. Die Wallbacher Pontoniere bieten hier etwas Spezielles.

Petra Schumacher

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