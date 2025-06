Die Zukunft von Rheinfelden beginnt jetzt

In den nächsten Jahren hat Rheinfelden Grosses vor. So wird die Umgestaltung des Bahnhofsareales das Stadtbild entscheidend prägen – vor allem aber werden die Baumassnahmen unser Leben jahrelang ...

Zu den Rheinfelder Stadtratswahlen vom 15. Juni.

In den nächsten Jahren hat Rheinfelden Grosses vor. So wird die Umgestaltung des Bahnhofsareales das Stadtbild entscheidend prägen – vor allem aber werden die Baumassnahmen unser Leben jahrelang begleiten und einmal fertiggestellt, bestimmt die Neue Mitte über die nächsten Jahrzehnte, wie wir an den öffentlichen Verkehr angebunden sind. Projekte wie dieses müssen umsichtig geplant und ausgeführt werden. Wir möchten ein lebens- und liebenswer- tes Rheinfelden mit Platz für Menschen aus unterschiedlichen Einkommensklassen und für die Natur. Deshalb empfehlen wir Claudia Rohrer und Dominik Burkhardt zur Wiederwahl: Sie setzen sich für eine nachhaltige und sozialgerechte Stadtpolitik ein, sind offen für die Anliegen der Bevölkerung und kollegial im Stadtrat. Unsere wichtigste Wahlempfehlung aber ist: Informieren Sie sich über die Kandidatinnen und Kandidaten und gehen Sie wählen!

BARBARA PFÄFFLI, ORTSPARTEI

GRÜNE, RHEINFELDEN