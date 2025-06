Die Zukunft von Kaiseraugst

Zur Kaiseraugster Gemeindepräsidenten-Wahl vom 22. Juni.

Der Gemeinde Kaiseraugst geht es in finanzieller Hinsicht sehr gut. Diesen Umstand spürt die Bevölkerung mit der Initiierung von verschiedensten Projekten und Ideen durch die Gemeinde. Dabei wird leider von gewissen politischen Kreisen die Realität vergessen, dass es dazu eine solide Basis zu pflegen gilt. Ohne diese entpuppen sich gewisse blendende Luxusprojekte zu einem Selbstläufer, welche längerfristig in unserer Gesellschaft aus dem Ruder geraten. Um diese Gefahr zu verhindern, benötigen wir in Zukunft einen neuen standhaften, realitätsbezogenen und kompetenten Gemeindepräsidenten wie Jean Frey. Er sieht und kennt die aktuellen Problematiken in Gesellschaft, Sicherheit und Sozialem. Diese müssen durch den Gemeinderat lösungsorientiert angegangen werden. Nur so kann das tägliche Zusammenleben unter den verschiedensten Menschen funktionieren. Auch dürfen in diesen Bereichen keine Sparübungen und Abstriche getätigt werden, sonst wird das System geschwächt. Jean Frey sieht diese Defizite und Belange und bringt das Know-how und die Erfahrung mit, um die Gemeinde Kaiseraugst als zukünftiger Gemeindepräsident in die richtige und zukunftsorientierte Richtung zu führen.

ROGER ENZ, KAISERAUGST