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Die Ueker Natur als Lehrmeisterin

  08.04.2026 Herznach-Ueken
Kindergärtner lauschen dem Glögglifrosch. Foto: zVg
Kindergärtner lauschen dem Glögglifrosch. Foto: zVg

Die Kinder der Ueker Primarschule erhielten am Gründonnerstag einen besonderen und einmaligen Einblick in die Natur.

«Seht ihr die Nester der Mehlschwalben?», fragte Ralph-Peter Wagner, Lehrer der 5. Klasse. Die Blicke richteten sich nach oben, wo sich einige ...

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