Die SP Kaiseraugst dankt

Unser Kandidat Oliver Jucker verpasste die Wahl zum Gemeindepräsidenten mit nur 25 Stimmen Unterschied gegenüber Jean Frey. Die- ses knappe Resultat zeigt deutlich, wie wichtig eine gute und konstruktive Zusammenarbeit für die Zukunft unserer Gemeinde ist. Wir bedanken uns aufrichtig für das grosse Vertrauen und die vielen Stimmen, die Oliver entgegengebracht wurden.

Ein besonderer Dank geht an alle Wahlkampfhelferinnen und Wahlkampfhelfer, an alle Unterstützerinnen und Unterstützer sowie an alle, die mit viel Engagement zum Wahlkampf beigetragen haben. Oliver Jucker dankt zudem seiner Frau Andrea Schöllnast herzlich für ihre grosse Unterstützung.

Wir gratulieren Jean Frey zur Wahl und wünschen ihm für seine bevorstehenden Aufgaben viel Erfolg und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Interesse von Kaiseraugst.

MARIANNE GRAUWILER, SP KAISERAUGST