Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

DIE SENIORENWEIHNACHTEN HERZNACH-UEKEN

  19.12.2025 Herznach-Ueken
Foto: zVg
Foto: zVg

Über 80 Personen verbrachten beim gemeinsamen Mittagessen und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm schöne Stunden miteinander. Für gute Stimmung sorgten der Diakon Andreas Wieland und Pfarrer Christian Vogt. Musikalisch bereichert wurde die Feier durch schöne ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote