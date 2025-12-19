DIE SENIORENWEIHNACHTEN HERZNACH-UEKEN

Über 80 Personen verbrachten beim gemeinsamen Mittagessen und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm schöne Stunden miteinander. Für gute Stimmung sorgten der Diakon Andreas Wieland und Pfarrer Christian Vogt. Musikalisch bereichert wurde die Feier durch schöne ...

Über 80 Personen verbrachten beim gemeinsamen Mittagessen und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm schöne Stunden miteinander. Für gute Stimmung sorgten der Diakon Andreas Wieland und Pfarrer Christian Vogt. Musikalisch bereichert wurde die Feier durch schöne Gitarrenklänge und Gesang von Franziska Kramer. Es waren rundum gelungene und schöne Stunden des gemeinsamen Beisammenseins. (mgt)