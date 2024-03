Die Schweiz sagt ja zur 13. AHV-Rente. Die Renteninitiative hingegen wird abgelehnt

Mit 58,24 Prozent wird die 13. AHV-Rente angenommen. Der Nein-Anteil bei der Renteninitative beträgt 74,72 Prozent.

Renterinnen und Rentner erhalten in der Schweiz in absehbarer Zeit mehr Geld. Das Schweizer Stimmvolk hat der Initative zur 13. AHV-Rente am Sonntag klar die Zustimmung erteilt. Die Stimmbeteiligung lag bei 58,34 Prozent.

Die zweite Vorlage über die Renteninitiative wurde deutlich vom Stimmvolk bachab geschickt. Die Stimmbeteiligung lag bei 58,10 Prozent.