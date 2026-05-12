Die Schweiz – ein Auslaufmodell oder ein bewusster Entscheid?

Die anstehende Abstimmung über die Nachhaltigkeitsinitiative wirft existenzielle Fragen auf, die weit über Parteigrenzen hinausgehen. Es geht um den Kern unseres Zusammenlebens. Fragen wir uns doch einmal ganz persönlich: Was bewegt mich eigentlich dazu, hier in der Schweiz zu ...

Die anstehende Abstimmung über die Nachhaltigkeitsinitiative wirft existenzielle Fragen auf, die weit über Parteigrenzen hinausgehen. Es geht um den Kern unseres Zusammenlebens. Fragen wir uns doch einmal ganz persönlich: Was bewegt mich eigentlich dazu, hier in der Schweiz zu leben, zu wohnen und zu arbeiten? Warum ziehe ich unser Land unseren Nachbarländern wie Deutschland, Österreich, Frankreich oder Italien vor? Was bietet uns die Schweiz heute noch, was wir anderswo längst verloren hätten?

Wenn wir ehrlich sind, schätzen wir die hohe Lebensqualität, die Sicherheit und eine Infrastruktur, die (noch) funktioniert. Doch was passiert mit diesen Privilegien, wenn wir das Bevölkerungswachstum wei- terhin ungehindert geschehen lassen? Oft wird das Gesundheitswesen als Argument gegen die Initiative angeführt. Doch schauen wir genau hin: Löst die aktuelle Zuwanderung unsere Probleme dort wirklich? Nur ein Bruchteil der Neuzuzüger arbeitet tatsächlich in der Pflege oder als Mediziner. Die Wahrheit ist: Die Belastung für das System steigt mit der ungebremsten Zuwanderung schneller als die Zahl derer, die es stützen. Gleiches gilt für den Wohnungsmarkt. Die massive Nachfrage treibt Miet- und Grundstückspreise in Dimensionen, die kaum noch tragbar sind (ausser für die Superreichen). Und wer glaubt, beim öffentlichen Verkehr gäbe es noch massig Reserven, der irrt. Unser Schienennetz ist am Anschlag; die Kapazitäten stossen an ihre physischen Grenzen. Vom Strassenverkehr ganz zu schweigen.

Wir müssen uns zudem fragen: Was passiert mit unserer Eigenständigkeit, wenn wir anfangen, uns der EU schleichend zu unterwerfen und deren Regelungen unbesehen zu übernehmen? Es liegt an uns allen, jetzt abzuwägen, welcher Weg die Zukunft unserer Schweiz langfristig sichert. Wollen wir eine Schweiz der unbegrenzten Zahlen oder eine Schweiz mit Lebensqualität? Machen wir uns Gedanken darüber, bevor die Realität uns die Entscheidung endgültig abnimmt.

OLIVER STREBEL, PRÄSIDENT SVP KAISTEN