Die schönsten Liebeslieder aus den beliebtesten Opern

Opera Amore auf Schloss Beuggen

Die beliebten Rheinfelder Schlossfestspiele finden am Freitag, 27. Juni und Samstag, 28. Juni auf Schloss Beuggen in der Schlosskirche statt. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Melodien, die die Herzen berühren, und erleben Sie die schönsten und ...