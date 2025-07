Die Schnellsten aus Zeiningen werden gesucht

Auch in diesem Jahr macht sich die Jugi Zeiningen auf die Suche nach der «Schnällschte Zeiningerin» und dem «Schnällscht Zeininger». Alle Kinder vom Kindergarten bis und mit der 9. Klasse treffen sich am Samstag, 16. August, um 14.30 Uhr, auf der Sportanlage ...

Auch in diesem Jahr macht sich die Jugi Zeiningen auf die Suche nach der «Schnällschte Zeiningerin» und dem «Schnällscht Zeininger». Alle Kinder vom Kindergarten bis und mit der 9. Klasse treffen sich am Samstag, 16. August, um 14.30 Uhr, auf der Sportanlage Brugglismatt für den 60-Meter-Lauf. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen, die jungen Sportlerinnen und Sportler anzufeuern und zu Bestleistungen zu motivieren.

Nach dem Rangverlesen erhalten alle Kinder eine Glace. Alle in Zeiningen wohnhaften Kinder, die nicht in der Jugi Zeiningen sind, können sich bis am 8. August über folgende E-Mail-Adresse anmelden: jugi@tvzeiningen.ch. Bitte Vor- und Nachname sowie den Jahrgang angeben. Die Jugi Zeiningen freut sich auf viele motivierte Kinder. (mgt)