Die Richtige für Möhlin!

Seit Jahren nur Männer im Gemeinderat. Höchste Zeit für eine Frau mit Leistungsausweis, Herz und Verstand: Eva Staubli-Mahrer! Geboren und aufgewachsen in Möhlin, seit jungen Jahren immer aktiv in Vereinen und seit vier Jahren in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission, kennt Eva die Anliegen und Herausforderungen der Gemeinde aus erster Hand. Dank ihrer Erfahrung und Kompetenz ist sie die richtige Wahl für einen starken, zukunftsorientierten Gemeinderat. Möhlin verdient mehr als ein Männergremium. Eva Staubli-Mahrer bringt mit ihrer Persönlichkeit frischen Wind in den Gemeinderat!

DR. URS HUNGERBÜHLER, MÖHLIN