Die Richtige für Möhlin!

  26.09.2025 Leserbriefe

Seit Jahren nur Männer im Gemeinderat. Höchste Zeit für eine Frau mit Leistungsausweis, Herz und Verstand: Eva Staubli-Mahrer! Geboren und aufgewachsen in Möhlin, seit jungen Jahren immer aktiv in Vereinen und seit vier Jahren in der Finanz- und ...

