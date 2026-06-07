Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Die Rettung einer kleinen Waldohreule - Eine Geschichte in Wort und Bild – von Roger Forrer

  07.06.2026 Wallbach
Waldohreulen-Küken am Boden.
Waldohreulen-Küken am Boden.

«An einem mir bekannten Ort in Wallbach brütete diesen Frühling, wie schon letztes Jahr, eine Waldohreule. Eines Abends im April besuchte ich den Ort, um zu schauen, ob die kleinen Eulen schon aus dem Nest schauen.»

Ich sah dann, dass die adulte Eule am Boden sass, was ungewöhnlich ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote