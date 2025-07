«Die Polizei – dein Freund und Helfer» ist nur ein Slogan

Am Montagabend, 30. Juni, gegen 19 Uhr, lief ein Hund von Oeschgen Richtung Frick, ohne seinen Besitzer, frei teilweise auf der Strasse herum. Zum Glück haben die Autofahrer sofort reagiert und haben das Tempo rausgenommen und den Pannen-Blinker aktiviert. Trotz grossem Einsatz verschiedener Helfer, unter anderem auch durch mich und meine Frau, konnten wir den Hund nicht sichern. Ich rief die Polizei an und bat um Hilfe. Ich bekam zur Antwort, dass sie nicht zuständig seien, da ja noch nichts passiert sei und keine Gefahrenlage bestehe. Auf Nachfrage, was denn hier keine Gefahr ist, bei einem Hund, der frei auf der Strasse Richtung Zentrum von Frick läuft, bekam ich zur Antwort, es sei noch nichts passiert. Ich gab meinem Unverständnis klaren Ausdruck und bekam den Rat, ich solle andere Personen zur Hilfe auffordern. Sie hätten niemanden zur Verfügung. Leider konnten wir den Hund trotz Hilfe anderer Personen nicht sichern. Um zirka 19.30 fuhr ein Einsatzwagen mit Blaulicht und ausgeschalteter Sirene Richtung Fricker Zentrum. Ich hoffe nicht, das dem Hund etwas passiert ist und er gesund nach Hause gekommen ist. Ich hatte bis jetzt ein grosses Vertrauen in unsere Polizei, aber hier haben sie eindeutig versagt. «Dein Freund und Helfer» ist nur ein Slogan.

GEORGES EGLOFF, GIPF-OBERFRICK