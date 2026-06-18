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Die neue «Gnossi Kaisten»

  18.06.2026 Kaisten
Der Vorstand und die Arbeitsgruppe zusammen mit der Geschäftsführerin: hinten von links: Silvan Erni, Rolf Hüsser, Peter Winter, Michael Schnetzler; vorne von links: Urs Müller, Sabina Bäumlin, Ignaz Lütold. Foto: Jörg Wägli
Der Vorstand und die Arbeitsgruppe zusammen mit der Geschäftsführerin: hinten von links: Silvan Erni, Rolf Hüsser, Peter Winter, Michael Schnetzler; vorne von links: Urs Müller, Sabina Bäumlin, Ignaz Lütold. Foto: Jörg Wägli

Abschied von der Landwirtschaft – attraktiver Dorfladen als oberstes Ziel

Aus der Landwirtschaftlichen Konsumgenossenschaft wird die Bau- und Ladengenossenschaft «Gnossi Kaisten». Damit verabschiedet sich die «Gnossi» von der Landwirtschaft. Oberstes Ziel hat künftig der Erhalt und ...

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