Die neue «Gnossi Kaisten»

Aus der Landwirtschaftlichen Konsumgenossenschaft wird die Bau- und Ladengenossenschaft «Gnossi Kaisten». Damit verabschiedet sich die «Gnossi» von der Landwirtschaft. Oberstes Ziel hat künftig der Erhalt und ...

Abschied von der Landwirtschaft – attraktiver Dorfladen als oberstes Ziel

Aus der Landwirtschaftlichen Konsumgenossenschaft wird die Bau- und Ladengenossenschaft «Gnossi Kaisten». Damit verabschiedet sich die «Gnossi» von der Landwirtschaft. Oberstes Ziel hat künftig der Erhalt und die Entwicklung des attraktiven Dorfladens.

Jörg Wägli

Der nun vollzogene Namenswechsel und die Statutenrevision, welche am 22. Mai von den 26 an der GV anwesenden Mitgliedern einstimmig gutgeheissen wurden, sind die logische Konsequenz einer bereits vor über 20 Jahren eingeläuteten markanten Veränderung. Im Jahr 2004 trat die Landwirtschaftliche Genossenschaft Kaisten ihr Wirtschaftsgebiet sowie die Tankstelle beim Ladengebäude an die Landi Frila mit Sitz in Eiken ab. Gleichzeitig wurde der Dorfladen in die Verantwortung der Dehag (Detailhandels AG / Volg) in Winterthur übergeben. Waren bis dahin die Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln und Verbrauchsgütern sowie die Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse Ziel und Zweck der Genossenschaft gewesen, fielen diese ab diesem Moment weg. Renold Winter führte die Verwaltung der Genossenschaft weiter bis 2016. Seit 2017 fungiert Sabina Bäumlin als Geschäftsführerin. Heute ist die Gnossi Eigentümerin des Ladengebäudes im Mitteldorf und Vermieterin der darin befindlichen Ladenlokalitäten (Volg), der drei Wohnungen und des Ateliers (aktuell Malstudio) sowie der Gewerberäumlichkeiten (Weinbau Schraner) und der Tankstelle (Landi Frila). Die Genossenschaft zählt heute 55 Mitglieder.

Zukunft 2030/2035

Die gegenüber dem Ursprung erfolgte Zweckänderung war in der «Gnossi» schon länger Thema. Man wollte sich mit der Zukunft bzw. dem «Wie weiter» befassen – und beschloss 2024, eine «Arbeitsgruppe 2030/35» ins Leben zu rufen. Dieser gehörten die beiden Vorstandsmitglieder Michael Schnetzler und Ignaz Lütold sowie Urs Müller, Silvan Erni und Rolf Hüsser an.

Arbeitsgruppe und Vorstand hätten gut und eng zusammengearbeitet, erklären Peter Winter, Genossenschaftspräsident, und Urs Müller, Mitglied Arbeitsgruppe, als sie fricktal.info die Hintergründe des Meilensteins «Statuten- und Namesänderung» erläutern. Froh seien sie vor allem um die Erfahrung von Rolf Hüsser in Sachen Wohnbaugenossenschaft sowie dem Banken- und Immobiliensektor gewesen, betonen die beiden.

Genossenschafter einbezogen

Die Ergebnisse der Arbeiten wurden den Genossenschaftern an einer Infoveranstaltung im März präsentiert «Es war uns wichtig», so Urs Müller, «die Mitglieder frühzeitig einzubeziehen.» Künftiger Hauptzweck der Genossenschaft ist das Bereitstellen von zeitgemässen Räumlichkeiten für einen attraktiven Dorfladen. Zudem will sich die Genossenschaft dem Gemeinnützigen Wohnungsbau widmen. Und selbstverständlich werden auch die bestehenden Gewerberäumlichkeiten und die Tankstelle weiterhin vermietet. Die von Arbeitsgruppe und Vorstand formulierten Ziele kamen bei den Genossenschaftern sehr gut an. «Die positiven Rückmeldungen zeigten, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden», freut sich Peter Winter.

Der nächste Schritt

Und zu diesem Weg gehört nicht nur, dass sich die Genossenschaft mit den Beschlüssen vom 22. Mai neu aufgestellt hat. In einem nächsten Schritt wird es darum gehen, die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden, der Genossenschaft und des Betreibers an einen zeitgemässen Laden 2030/35 im Dorf sorgfältig zu eruieren. Daraus soll sich dann ein Raumprogramm ergeben, das Grundlage für das weitere Vorgehen sein wird.

Aktion «Neue Genossenschafter»

Mit der Aktion «Neue Genossenschafter» (siehe Kasten oben) sollen zudem neue Mitglieder geworben und damit die «Gnossi Kaisten» sowie der Dorfladen gestärkt werden. «Wichtig ist, dass die Genossenschafter den Dorfladen nutzen, hier einkaufen» betont Präsident Peter Winter. Dies nicht nur, weil die Genossenschaft auch umsatzbeteiligt ist, sondern vor allem damit die aktuell sehr guten Umsatzzahlen des Ladens auch in Zukunft Bestand haben und so Gewähr für eine attraktive Einkaufsmöglichkeit im Dorf geboten ist.

Langjährige Vorstandsmitglieder

Dass die Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft den Wandel zur Bau- und Ladengenossenschaft «Gnossi Kaisten» vollziehen konnte, ist auch den langjährigen Vorstandsmitgliedern zu verdanken: Peter Winter (Vorstandsmitglied seit 1984, Präsident seit 1992), Michael Schnetzler (Vorstandsmitglied seit 1984, Vizepräsident seit 1991) und Ignaz Lütold (Vorstandsmitglied seit 1991). Obwohl alle drei aus der Landwirtschaft stammen, haben sie sich den Neuerungen nicht verschlossen, den Abschied von der Landwirtschaft mitgetragen und den Boden für die Neuausrichtung mitvorbereitet. «Dafür gebührt ihnen ein grosses Dankeschön», so Urs Müller von der Arbeitsgruppe.

Mitgliederwerbung

Die im Jahr 1922 gegründete landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft kannte bis anhin keine Mitgliederanteilscheine. Mit der Statutenänderung vom 22. Mai ändert dies nun. Und zwar werden bestehende Mitglieder als Anerkennung für ihre bisherige Treue automatisch zwei Anteilscheine (zu je Fr. 500.–) geschenkt erhalten.

Und ganz im Sinne einer aktiven und attraktiven Mitgliederwerbung werden zudem auch neue Genossenschaftsmitglieder als Neumitglieder-Bonus einen Anteilschein erhalten. Voraussetzung: Sie unterzeichnen bis spätestens 31. August 2026 eine Beitrit tserklärung. Diese sind erhältlich bei Geschaftsführerin Sabina Bäumlin, Tel. 062 874 15 06, E-Mail: sabina.baeumlin@gmail. com. Zudem besteht natürlich die Erwartung, dass die Neumitglieder die Genossenschaftsideen mittragen und den Hauptzweck – das Anbieten einer zeitgemässen Einkaufsmöglichkeit – mit eigenen Einkäufen unterstützen und fördern.