Die «Möbel» stehen

Mitteldorf-Gestaltung in Kaisten abgeschlossen

Im April dieses Jahres titelte die NFZ einen Artikel mit «Begegnungszone wird möbliert». Es ging um die Fertiggestaltung des Mitteldorfes in Kaisten. Während die sanierte Strasse mit ihrem farbigen «Konfettibelag» bereits im vergangenen Jahr mit einem gut besuchten Strassenfest eingeweiht wurde, war die Gestaltung auf dem zugehörigen Platz zwischen Bankgebäude und Mehrfamilienhäuser noch nicht ganz abgeschlossen. Es fehlte eben die «Möblierung». Diese ist vor kurzem in Form von zwei Pflanzgefässen, umrundet von Sitzbänken aufgestellt worden und lädt die Bevölkerung in der Begegnungszone (hier gilt Tempo 20) zum Verweilen ein. Die neuen Sitzgelegenheiten – in den dazu gehörenden Töpfen wachsen schattenspendende Bäume heran – stehen zurzeit nahe dem Bankgebäude. Sie können bei Bedarf auch mit einem Gabelstapler umplatziert werden.

Platziert wurden zudem noch weitere Sitzmöglichkeiten wie auch bewegliche Poller, die ein unberechtigtes Einfahren auf den Platz verhindern sollen. (sh)