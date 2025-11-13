Die Kessel dampfen wieder

Kerzenziehen Herznach – fast wie bei Harry Potter: Das diesjährige Kerzenziehen beginnt fast wie die Geschichte von Harry Potter. Aber statt im «Tropfenden Kessel» einzukehren, kämpft das Organisationsteam mit tropfenden Kesseln in der Kerzenküche im Untergeschoss der Primarschule Herznach. Fast die Hälfte der in die Jahre gekommenen Wecktöpfe tropft bei der Inbetriebnahme, nur eine Woche vor dem offiziellen Start. Zum Glück kann das Problem dank der ideenreichen Helfer im Hintergrund zuverlässig behoben werden. Dank ihnen öffneten sich so wie gewohnt am Samstagmorgen die Türen zum 34. Kerzenziehen für die ersten Besucher.

Wer das Kerzenziehen schon kennt und bereits besucht hat, hat sicher die kleinen Veränderungen bemerkt. So sind die Musterkerzen neu vor edlem schwarz präsentiert und auch die kleinen gelben Helfer haben eine Wandlung erfahren. Mit neuen T-Shirts in einer tollen Farbe und professionellem Aufdruck lässt es sich gleich doppelt gut beraten. Auch bei den Wachsfarben gibt es mehr Auswahl als in vergangenen Jahren.

Das letzte Wochenende war bereits gut besucht und das trotz harter Konkurrenz durch die Feuerwehr mit der Endprobe. Die Schnitzerinnen und Schnitzer hatten alle Hände voll zu tun, liessen sich aber durch nichts aus der Ruhe bringen. Bereits sind schon viele wundervolle Kunstwerke entstanden, die nicht nur kleine Gäste zum Strahlen bringen, sondern auch so manchen Erwachsenen. Diese Woche geht es weiter.

Im Vorraum bewirten die Frauen Herznach-Ueken die grossen und kleinen Gäste, schliesslich braucht es zwischendurch auch eine Pause. Der Vorraum lädt, schön dekoriert, zum Verweilen ein. Die Primarschule freut sich auf Ihren Besuch. (mgt)

Die Kerzenküche ist diese Woche noch am Freitagnachmittag von 13 bis 18 Uhr und am kommenden Wochenende zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Infos zum Anlass finden Sie auf der Homepage der Schule Herznach unter www.schule-herznach-ueken.ch