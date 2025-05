Die Jehle Gruppe Etzgen übernimmt die Springfix AG Wohlen

Mit der Aufnahme der Springfix AG in die Jehle Gruppe haben die beiden Unternehmen eine nachhaltige und marktorientierte Zukunftslösung beschlossen, teilt die Jehle Gruppe mit.

Gemäss einer Mitteilung der Jehle Gruppe wurde die entsprechende Vereinbarung Anfang Mai von den Inhabern der Industriefirmen unterzeichnet. «Für Springfix und ihre Kunden bietet diese Lösung eine erstklassige Nachfolgeregelung und für Jehle eine wichtige Ergänzung im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung.»

Die Jehle Gruppe ergänzt damit das Angebot mit zusätzlichen Fertigungstechnologien, erweitert Fertigungskapazitäten und stärkt die Marktausrichtung mit entsprechenden Synergien. Somit ist dies ein weiterer wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung und langfristigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens.

Im Zuge der Transaktion ist die schrittweise Zusammenlegung aller Produktions-, Kunden- und Lieferantenaktivitäten am Standort in Etzgen geplant, heisst es in der Mitteilung weiter. Teams aus beiden Firmen werden zusammen die Übergangsphase gestalten und die Leistungen in gewohnter Form sicherstellen. Die Springfix AG bleibt bestehen und sämtliche Mitarbeiter werden übernommen. Die beiden etablierten Unternehmen freuen sich sehr über diesen arbeitsplatz- und zukunftssichernden Schritt.