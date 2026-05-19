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Die Initiative führt weder zum Chaos noch ist sie radikal

  19.05.2026 Leserbriefe

Am 14. Juni steht die Initiative «Keine 10-Millionen Schweiz» zur Abstimmung. Da ein knappes Resultat erwartet wird, brauchen die Gegner gerne Rundumschläge wie «chaotisch» oder «radikal». Diese Adjektive sind aber nicht angebracht. Keine einzige Person muss ...

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