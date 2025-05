Die Hoffnung auf ein Wiedersehen bleibt

Verabschiedung von Helena Boutellier

Die Pfarrei Kaisten musste am vergangenen Samstag ihre Pfarreiseelsorgerin Helena Boutellier nach acht Jahren verabschieden. Sie wird die Pfarrei und den Pastoralraum Region Laufenburg Ende Mai verlassen und einen neuen Weg einschlagen.

Diakon Urs Buser eröffnete den Gottesdienst mit den Worten «liebe Festgemeinde – oder soll ich eher liebe Trauergemeinde sagen?». Dass Helena Boutellier die Pfarrei Kaisten verlasse, stimme viele sehr traurig. So habe sie sich doch so sehr für die Pfarrei engagiert, sich für die Frau in der Kirche eingesetzt und das Pfarreileben mit ihren guten Ideen immer wieder neu gestaltet. In diesen acht Jahren ist die Pfarrei Kaisten immer aktiver geworden, sei es bei den kleinen Chilekids, den Ministranten, den Jugendlichen, den Familien bis zu den Senioren. Zum Dank für diese grossartige Arbeit während dieser Zeit haben die verschiedenen Gruppierungen der Pfarrei Kaisten zur Melodie vom Lied «Danke für diesen guten Morgen» je eine persönliche Strophe für Helena Boutellier getextet und das Lied am Schluss vom Gottesdienst vorgetragen. Während des anschliessenden Apéros auf dem Kirchplatz wurden Erinnerungen ausgetauscht und die Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen zum Ausdruck gebracht. (mgt)