Die Gartenmesse – für Natur- und Gartenfreunde

«DIGA® Die Gartenmesse bietet im Juli in Bad Säckingen bereits zum zweiten Mal grüne Lebensart und ein Pflanzenparadies mit ganz besonderem Ambiente», sagt Veranstalter Dieter Maier von der SüMa Maier GmbH in Rheinfelden. «Unser Messeformat ist seit über 20 Jahren bewährt, und für die Veranstaltung vom 18. bis 20. Juli im Schlosspark haben wir wieder ein spannendes Portfolio mit über 90 nationalen und internationalen Ausstellerinnen und Ausstellern zusammengestellt!» Abgerundet wird das Angebot durch einen einladenden Gastro-Bereich vor der hinreißenden Kulisse des Schlosses Schönau in Bad Säckingen am Rhein. Am Samstag bietet die Messe eine Abendöffnung mit Verkauf bis 22 Uhr, und am Sonntag verkehrt alle 25 Minuten ein Shuttle-Bus zwischen der Säckinger Innenstadt und dem Ausstellungsgelände im Schlosspark.

Die Besucherinnen und Besucher im Schlosspark können sich auf neueste Garten- und Pflanzentrends, inspirierende Tipps und Beratungsangebote und hilfreiche Neuheiten aus dem Bereich Gartentechnik und Gartenmöbel freuen: «Wer aus seinem Garten eine echte Wohlfühloase schaffen will, ist bei uns in guten Händen», so Dieter Maier.

DIGA® Gartenmesse im Schlosspark Bad Säckingen

18. Juli: 10 – 18 Uhr,

19. Juli: 10 – 22 Uhr (Abendöffnung)

20. Juli: 11 – 18 Uhr

Eintritt 7 Euro (ausschl. Tageskarten), Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos.