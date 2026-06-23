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Die Freude am Musizieren

  23.06.2026 Eiken

Zauberharfengruppe Eiken

Was während der Corona-Pandemie aus der Not heraus entstand, hat sich inzwischen zu einer festen musikalischen Gemeinschaft entwickelt. Als die Kirchenchöre zeitweise nicht mehr proben und auftreten durften, suchten musikbegeisterte Menschen nach einer ...

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