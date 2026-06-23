Die Freude am Musizieren

Was während der Corona-Pandemie aus der Not heraus entstand, hat sich inzwischen zu einer festen musikalischen Gemeinschaft entwickelt. Als die Kirchenchöre zeitweise nicht mehr proben und auftreten durften, suchten musikbegeisterte Menschen nach einer ...

Zauberharfengruppe Eiken

Was während der Corona-Pandemie aus der Not heraus entstand, hat sich inzwischen zu einer festen musikalischen Gemeinschaft entwickelt. Als die Kirchenchöre zeitweise nicht mehr proben und auftreten durften, suchten musikbegeisterte Menschen nach einer neuen Möglichkeit, gemeinsam kreativ zu sein. So fanden sich neun Frauen und zwei Männer zusammen, die seither regelmässig miteinander musizieren und ihre Begeisterung für die Musik teilen.

Im Mittelpunkt steht die Zauberharfe, ein aussergewöhnliches Saiteninstrument aus dem alpenländischen Raum. Sie wird ähnlich wie eine Zither gespielt und ermöglicht dank spezieller Notenschablonen auch Menschen ohne langjährige musikalische Ausbildung einen einfachen Zugang zum Musizieren. Ihr warmer, weicher Klang erinnert an Harfen- und Zithermusik und eignet sich besonders für traditionelle Melodien aus Irland und Schottland.

Die Mitglieder der Zauberharfengruppe Eiken haben sich in den vergangenen Jahren ein vielfältiges Repertoire erarbeitet. Dieses Jahr stehen die traditionellen Melodien aus den keltischen Regionen Europas im Vordergrund. Mit ruhigen Balladen, bekannten Volksweisen und beschwingten Tänzen entführen sie ihr Publikum in die Klangwelten Irlands und Schottlands.

Für zusätzliche Klangfarben sorgen dabei eindrucksvolle Dudelsackklänge, die den charakteristischen Sound der Zauberharfen ergänzen und für eine besondere Atmosphäre sorgen. Die Kombination der beiden Instrumente verspricht ein ebenso stimmungsvolles wie ungewöhnliches Musikerlebnis.

Die Gelegenheit, die Zauberharfengruppe live zu erleben, bietet sich am Samstag, 4. Juli 2026, um 17 Uhr, in der Kirche Eiken. Unter dem Titel «Irisch-schottisches Zauberharfenkonzert» präsentiert die Formation ein abwechslungsreiches Programm mit Musik aus Irland und Schottland.

Im Anschluss an das Konzert sind alle Besucherinnen und Besucher herzlich zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen. Bei Wurst vom Grill und Bier vom Fass kann der Sommerabend in geselliger Runde ausklingen. (mgt)