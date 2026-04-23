Die Fähri Mumpf geht wieder in Betrieb

Die Fähri Mumpf geht wieder in Betrieb23.04.2026 Mumpf
Die Dorfbevölkerung ist herzlich eingeladen zur Fähri-Eröffnung und Einweihung des neuen Fähri-Häuschens und Steg am Freitag, 1. Mai, um 18 Uhr, mit musikalischer Unterhaltung durch die Alphorngruppe Kaisten und Wurst vom Grill. Die Kulturkommission Mumpf freut sich auf ...
Die Dorfbevölkerung ist herzlich eingeladen zur Fähri-Eröffnung und Einweihung des neuen Fähri-Häuschens und Steg am Freitag, 1. Mai, um 18 Uhr, mit musikalischer Unterhaltung durch die Alphorngruppe Kaisten und Wurst vom Grill. Die Kulturkommission Mumpf freut sich auf ein gemütliches Zusammensein. (mgt)