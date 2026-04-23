Die Fähri Mumpf geht wieder in Betrieb

Die Dorfbevölkerung ist herzlich eingeladen zur Fähri-Eröffnung und Einweihung des neuen Fähri-Häuschens und Steg am Freitag, 1. Mai, um 18 Uhr, mit musikalischer Unterhaltung durch die Alphorngruppe Kaisten und Wurst vom Grill. Die Kulturkommission Mumpf freut sich auf ...