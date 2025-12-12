Die Esel brachten die Geschenke

Berührende Samichlausfeier in Zeiningen

Rund 50 Kinder und ihre Eltern horchten ganz aufmerksam der spannenden Geschichte «Wer hat den Lebkuchen stibitzt», welche Martina Buchmüller am vergangenen Freitagabend in der Zeininger Kirche erzählte. Vorher durften die Kinder mit Kerzen gefüllte Gläser dekorieren und beim Altar aufstellen. Plötzlich hörten sie von weitem ein feines Glöckchen. Tatsächlich: Jetzt war er da, der Samichlaus, und brachte erst noch zwei Schmutzli mit. Alle Kinder, die wollten, durften für den Samichlaus ein Versli aufsagen. Dann sangen sie das Lied «Im Schwarzwald stoht es Hüsli», das sie extra für ihn vorbereitet hatten. Es kam nochmals eine ganz grosse Überraschung. Es waren zwei Esel mit zwei Schmutzli, die den Kindern die schönen Säckli aus dem Schwarzwald mitbrachten. Nach der Feier durften sie die herzigen Esel vor der Kirche mit feinen Rüebli füttern. Dieser Tag wird den Kindern noch lange in Erinnerung bleiben. (jtz/)