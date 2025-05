Die Baracken bauten noch die Nazis

Badisch-Rheinfelden bekommt neue Flüchtlingsunterkünfte

Badisch-Rheinfelden hat die älteste und grösste Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Lörrach. Bis zu 400 Menschen lebten in Gebäuden, die zum Teil aus den Vierzigern stammten. Nun werden sie durch Neubauten ersetzt.

Boris Burkhardt

Badisch-Rheinfelden hat als ehemalige Industriestadt eine lange Geschichte der Einwanderung. Ohne Menschen aus anderen Gegenden Deutschlands und Europas wäre schon vor über 100 Jahren die Industrieansiedlung nach dem Bau des Kraftwerks unmöglich gewesen. Gemäss der letzten Volkszählung in Deutschland 2011 hatten von 31723 Einwohnern 3839 Menschen eine ausländische Nationalität (12,1 Prozent); darunter waren 1192 Italiener, 716 Türken, 158 Kroaten, 81 Russen, 65 Österreicher und 45 Polen. Die Stadt ist sich ihres geschichtlichen Erbes bewusst und bekannte sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen Projekten zu ihrer Willkommenskultur.

Knapp 20 Millionen Euro

Es ist deshalb kein Zufall, dass der Landkreis Lörrach gerade in Rheinfelden für knapp 20 Millionen Euro eine neue Flüchtlingsunterkunft mit Platz für 370 Menschen baut. Die Bauarbeiten begannen bereits im vergangenen Herbst und sollen noch bis Mitte 2026 andauern. Die oberste Beamtin des Landkreises, Landrätin Marion Dammann, sagte beim Spatenstich laut Badischer Zeitung: «Die neue Gemeinschaftsunterkunft konnte auch deshalb gebaut werden, weil in Rheinfelden und unter allen Verantwortlichen für die Unterbringung von Menschen auch die Stimme der Solidarität laut hörbar war.»

Die neue Unterkunft mit dreistöckigen Gebäuden in Holzbauweise entsteht auf dem Gelände der alten, auf dem Grundstück der Naturenergie Hochrhein AG an der Schildgasse, direkt südlich des Einkaufszentrums. Die Geschichte der alten Anlage geht sehr weit zurück: In den Baracken waren noch während des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter untergebracht. In den Neunzigern, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, lebten dort zum einen Flüchtlinge, zum anderen Spätaussiedler, also Menschen aus den Staaten des ehemaligen Ostblocks, die deutscher Abstammung waren.

Gross und wichtig

Zunächst war das Bundesland Baden-Württemberg für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen zuständig; später wurde diese Aufgabe nach unten an die Landkreise weitergereicht, die die obere Stufe der kommunalen Verwaltung über den Gemeinden darstellen. Die Anschlussunterbringung war und ist Aufgabe der Gemeinden. Rheinfelden wurde als erste Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge im Landkreis eingerichtet und war immer die grösste und wichtigste. Heute gibt es 14 Standorte im Landkreis, für die der Fachbereich Aufnahme und Integration im Landratsamt zuständig ist.

Die Unterkunft in Rheinfelden war seit den Neunzigern immer voll belegt; bis zum Abbruch der Gebäude im Oktober 2024 lebten knapp 400 Menschen in den alten Unterkünften. Während der Flüchtlingswelle ab 2015 wurde ein weiteres Containergebäude errichtet, das ebenfalls bis zuletzt belegt war. Der Platz, der für eine Person vorgesehen war, vergrösserte sich von ursprünglich vier auf viereinhalb und heute auf sieben Quadratmeter. Während der Bauzeit sind die Bewohner in anderen Unterkünften im Landkreis oder privat untergebracht.

Zwei neue Gebäude fertig

Zwei der neuen Gebäude sind seit Januar fertiggestellt; sie wurden auf dem Nachbargrundstück der bisherigen Unterkunft gebaut. Die ersten 150 Personen sollen diesen Monat einziehen. Erstmals seit den Neunzigern sollen auch wieder Spätaussiedler in Rheinfelden untergebracht werden. Die zwei Gebäude enthalten Räume für die Verwaltung und einen Gemeinschaftsraum sowie Küchen, Duschen und Toiletten auf jeder Etage. Die Zimmer für zwei bis vier Personen sind ausgestattet mit Bett, Spind, Tisch, Stuhl und Besteck. Im Freien gibt es Ruhezonen, Hochbeete, Veloabstellplätze und Waschmöglichkeiten für Wäsche. Das Gelände ist eingezäunt; ein Sicherheitsdienst ist rund um die Uhr vor Ort. Wenn alle Gebäude in Betrieb sind, sollen 350 Personen in der Unterkunft leben können.