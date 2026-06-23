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Die Abstimmung ist vorbei – das Problem bleibt

  23.06.2026 Leserbriefe

Die Abstimmung über die 10-Millionen-Schweiz ist vorbei. Die Vorlage wurde abgelehnt. Doch eines darf jetzt nicht passieren: Dass das Thema einfach wieder in den politischen Schubladen von Bundesbern verschwindet. Denn rund 1,47 Millionen Menschen haben der Vorlage zugestimmt. Diese ...

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