Die 3000er-Grenze ist geknackt

  05.09.2025 Kaisten
Rahime und Bilal Apaydin mit ihren Kindern Asmin, Mervan und Lorin sowie die stellvertretende Gemeindeschreiberin Judith Berger und Gemeindeammann Oliver Brem. Foto: Susanne Hörth
Die Gemeinde Kaisten begrüsst Familie Apaydin

Nicht überraschend und doch später als gedacht, hat Kaisten die Einwohnerzahl von 3000 überschritten. Bilal und Rahime Apaydin mit ihren Kindern Lorin, Mervan und Asmin sorgten mit ihrem Zuzug, der zugleich auch eine ...

