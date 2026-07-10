Dialog zwischen Kunst und Natur

Unter dem Titel «Flower meets Power» zeigen Malerin Petra Heck und Floristin Rita Brucker ab heute Freitag, 10. Juli, in der Galerie im Haus Salmegg in Badisch Rheinfelden eine Symbiose von Kunst und Natur.

Unter dem Titel «Flower meets Power» zeigen Malerin Petra Heck und Floristin Rita Brucker ab heute Freitag, 10. Juli, in der Galerie im Haus Salmegg in Badisch Rheinfelden eine Symbiose von Kunst und Natur.

Grossformatige, energiegeladene und farbenfrohe Gemälde, hergestellt mit Sprühfarbe, Acryl, Ölkreide, Tusche und Beizen, treffen dabei auf ausdrucksstarke und aufwändige florale Installationen. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen Vergänglichkeit und Dauer, zwischen natürlicher Form und künstlerischer Interpretation.

Im Zentrum steht dabei nicht nur das fertige Werk, sondern der Austausch zwischen den Disziplinen. Die floralen Arbeiten reagieren auf die Bildwelten, während die Malerei Impulse aus der organischen Struktur der Pflanzen aufnimmt. So entwickelt sich ein vielschichtiger Dialog, der die Grenzen zwischen angewandter und freier Kunst bewusst auflöst. Die Vernissage zur Ausstellung findet heute Freitag, 10. Juli, um 18 Uhr, im Haus Salmegg statt.

Begleitend zur Ausstellung bieten die beiden Künstlerinnen am Sonntag, 19. sowie 26. Juli, jeweils um 14 Uhr, eine Führung durch die Ausstellung mit Petra Heck sowie am Donnerstag, 16. und 23. Juli, einen Kurs zu Trockenblumen und blumigem Schmuck mit Rita Brucker in der Volkshochschule Rheinfelden an. Die Ausstellung im Haus Salmegg kann kostenlos besichtigt werden und ist immer samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 17 Uhr geöffnet. (mgt)