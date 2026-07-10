Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Dialog zwischen Kunst und Natur

  10.07.2026 Badisch Rheinfelden
Künstlerin Petra Heck (links) und Floristin Rita Brucker machen gemeinsame Sache. Foto: zVg
Künstlerin Petra Heck (links) und Floristin Rita Brucker machen gemeinsame Sache. Foto: zVg

Unter dem Titel «Flower meets Power» zeigen Malerin Petra Heck und Floristin Rita Brucker ab heute Freitag, 10. Juli, in der Galerie im Haus Salmegg in Badisch Rheinfelden eine Symbiose von Kunst und Natur.

Grossformatige, energiegeladene und farbenfrohe Gemälde, ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote