Deutschlands grösste Lidl-Filiale in Badisch Rheinfelden

Mit einem symbolischen Spatenstich haben Vertreter von Lidl, der Firma Kramer und der Stadtverwaltung Badisch Rheinfelden den Startschuss für den Bau der grössten Lidl-Filiale Deutschlands gegeben. Der Neubau entsteht in unmittelbarer Nähe der bestehenden Filiale an der ...

Mit einem symbolischen Spatenstich haben Vertreter von Lidl, der Firma Kramer und der Stadtverwaltung Badisch Rheinfelden den Startschuss für den Bau der grössten Lidl-Filiale Deutschlands gegeben. Der Neubau entsteht in unmittelbarer Nähe der bestehenden Filiale an der Güterstrasse in Badisch Rheinfelden auf dem ehemaligen Gelände der Firma Kramer, die ihren Standort im Gewerbegebiet Einhäge erweitert hat.

Bis zum Frühjahr 2027 entsteht an der Güterstrasse 18 ein Neubau mit rund 2200 Quadratmetern Verkaufsfläche – das flächenmässig grösste Objekt im deutschen Lidl-Filialnetz. Im Erdgeschoss entsteht eine helle Parkebene mit 121 Pkwund 40 Fahrradstellplätzen. Eine Rolltreppe führt die Kundinnen und Kunden in das Obergeschoss. Zudem sind Elektroladesäulen mit zwei Ladepunkten und einer Ladeleistung von 50 bis 60 Kilowatt (DC) vorgesehen. Nach Angaben des Unternehmens soll die Belegschaft um rund zehn Personen wachsen. Die Fertigstellung und Eröffnung des Neubaus sind für das Frühjahr 2027 vorgesehen. (mgt)