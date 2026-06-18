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Deutschlands grösste Lidl-Filiale in Badisch Rheinfelden

  18.06.2026 Badisch Rheinfelden

Mit einem symbolischen Spatenstich haben Vertreter von Lidl, der Firma Kramer und der Stadtverwaltung Badisch Rheinfelden den Startschuss für den Bau der grössten Lidl-Filiale Deutschlands gegeben. Der Neubau entsteht in unmittelbarer Nähe der bestehenden Filiale an der ...

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