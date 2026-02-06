Deutsche Wohnbau investiert Rekordsumme

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft von Badisch Rheinfelden investiert im Jahr 2026 rund 30,5 Millionen Euro in Neubauprojekte und die Modernisierung ihres Immobilienbestands. Ein Rekordwert in der 75-jährigen Unternehmensgeschichte. In den Jahren 2018 bis 2022 wurden ...

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft von Badisch Rheinfelden investiert im Jahr 2026 rund 30,5 Millionen Euro in Neubauprojekte und die Modernisierung ihres Immobilienbestands. Ein Rekordwert in der 75-jährigen Unternehmensgeschichte. In den Jahren 2018 bis 2022 wurden durchschnittlich rund zwölf Millionen Euro investiert. «Damit setzt die Wohnbau ein deutliches Zeichen für die Sicherung von bezahlbarem Wohnraum und die Förderung der regionalen Wirtschaft», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Badisch Rheinfelden. «Rund 5000 Aufträge gehen jedes Jahr an überwiegend regionale Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen, wodurch die Mittel direkt in die lokale Wirtschaft zurückfliessen.» Anlässlich der Vorstellung des Wirtschaftsberichtes 2026 machten Oberbürgermeister Klaus Eberhardt (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnbau) und Geschäftsführer Markus Schwamm deutlich, dass es nicht ausreiche, sich auf dem bestehenden Wohnungsbestand «auszuruhen». (nfz/mgt)