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Des Schweizers leichtsinniger Umgang mit seiner Gülle

  20.03.2026 Leserbriefe

«Gülle im Bach» und «Von Fischen, Wölfen und Schafen». NFZ vom 13. März.

Es wird jetzt heftig geklagt über die mangelnde Vorhersicht beim Brand in Crans- Montana. Der dortige Leichtsinn erweist sich immer mehr als ...

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