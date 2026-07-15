Verkaufsprozess für das Hotel Schiff startet: Versicherungswert von 16,6 Millionen Franken

Die Schützen Rheinfelden Immobilien AG sucht für das Hotel Schiff eine Käuferschaft. «Gespräche mit interessierten Parteien haben offiziell begonnen», teilt das Unternehmen mit. Laut Verkaufsbroschüre beläuft sich der Gebäudeversicherungswert der drei Liegenschaften auf 16,6 Millionen Franken.

Der Schützen hatte bereits im Frühling kommuniziert, sich vom Standort Hotel Schiff am Rhein zu trennen (die NFZ berichtete). «Im Zentrum des nun anlaufenden Verkaufsprozesses steht der Anspruch, für diesen wichtigen Ort eine Käuferschaft zu finden, welche die Anliegen der Stadt und ihrer Bevölkerung bei der Weiterentwicklung der Liegenschaft aufnimmt», heisst es in einer Medienmitteilung.

Seit Mittwoch liegt eine umfassende Verkaufsbroschüre vor. Kaufinteressierte erhalten zudem Zugriff auf die relevanten Unterlagen zur Liegenschaft. Der Verwaltungsrat rechnet damit, dass erste Angebote bis Ende September 2026 eingehen werden. Im Anschluss folgen vertiefende Gespräche mit den Interessierten. Ein Verkauf wird für das erste Halbjahr 2027 angestrebt. Roland Berger, Vize-Präsident des Verwaltungsrates, erklärt dazu: «Uns ist wichtig, für das Hotel Schiff eine gute Lösung zu finden – für den Schützen und für die Stadt Rheinfelden und deren Bevölkerung. Wir nehmen uns dafür die nötige Zeit und sind offen für innovative Nutzungskonzepte. Auch eine Zwischennutzung der Liegenschaft ist denkbar.» Der Hotel- und Restaurantbetrieb im Hotel Schiff wird Ende Oktober 2026 eingestellt.

Wie der Verkaufsbroschüre zu entnehmen ist, werden die drei Liegenschaften entweder als Gesamtpaket oder einzeln veräussert. «Die Preisermittlung erfolgt im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens. Interessentinnen und Interessenten werden gebeten, neben ihrem Kaufangebot auch die beabsichtigte Nutzung beziehungsweise den vorgesehenen Nutzungsmix der Liegenschaften darzulegen», heisst es weiter. Laut Verkaufsbroschüre beträgt der Gebäudeversicherungswert für das Haus A (Marktgasse 60) 11,2 Millionen Franken, für das Haus B (Marktgasse 58) 2,4 Millionen Franken und für das Haus C (Marktgasse 54/56) 3 Millionen Farnken. (mgt/nfz)

Die Verkaufsbroschüre ist abrufbar: www.schuetzen-immobilien.ch/infocenter/verkauf-schiff