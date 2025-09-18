DER VBC ZEININGEN AUF ZWEITÄGIGER REISE

Der VBC Zeiningen ging Ende August nach Bulle ins Vereinswochenende. Dort angekommen, ging es weiter nach Gruyères und dann nach Moléson. In der Schaukäserei gab es später zum Zvieri ein traditionelles Meringue mit Doppelrahm und anschliessender Führung durch die ...

Der VBC Zeiningen ging Ende August nach Bulle ins Vereinswochenende. Dort angekommen, ging es weiter nach Gruyères und dann nach Moléson. In der Schaukäserei gab es später zum Zvieri ein traditionelles Meringue mit Doppelrahm und anschliessender Führung durch die Käserei. Den Tag liessen sie beim Abendessen ausklingen. Am Sonntag ging es nach Fribourg, wo sie City Golf spielten und erkundeten so die Stadt mal anders. Mit dem Zug ging es weiter nach Murten, dort stiegen sie auf das Schiff um. Zum Schluss auf der Heimreise im Zug liessen sie das Wochenende gemeinsam Revue passieren. (mgt)