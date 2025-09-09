Der Turnverein Herznach gab Vollgas

Neun Turnerinnen und Turner trafen sich kürzlich zur Turnfahrt des STV Herznach. Der Weg zeigte Richtung Innerschweiz. Auf dem Mostelberg angekommen, startete die Wanderung um den grossen und den kleinen Mythen in Richtung Rothenf luh, wobei der Mythen ...

Turnfahrt zu den Mythen

Neun Turnerinnen und Turner trafen sich kürzlich zur Turnfahrt des STV Herznach. Der Weg zeigte Richtung Innerschweiz. Auf dem Mostelberg angekommen, startete die Wanderung um den grossen und den kleinen Mythen in Richtung Rothenf luh, wobei der Mythen aufgrund der Wetterlage selten zu sehen war. Beim Mittagshalt war die Sonne jedoch stark genug, so dass der grosse Mythen in seiner vollen Pracht bestaunt werden konnte. Nach einer guten Stärkung ging die Reise zurück ins Tal. Mit dem Bus fuhren die Herznacher nach Schwyz und weiter am Stoos vorbei ins Muotathal. Von dort führte die letzte Route zur Husky-Lodge. Dort angekommen, durften die Turner und Turnerinnen zwei kleine Hütten beziehen und erstmals die schönen Hunde bestaunen.

Nach einem feinen «Znacht» und guter Gesellschaft hiess es zu später Stunde dann Nachtruhe in der Husky-Lodge.

Die Nacht verging wie im Flug. Begleitet von einigem Hundegebell hiess es schon bald wieder «Guete Morge». Gut gestärkt und gelaunt ging die Reise weiter Richtung Baar. Dort standen schon neun Töffli für die Fricktaler bereit. Nach einer kurzen Instruktion ging es los. Immer schön in einer Reihe dem Zugersee entlang nach Arth-Goldau, über den Steinerberg zum Ägerisee. Beim Mittagshalt erkundeten einige die Temperatur des Sees. Nach einem nächsten Glacé-Stopp führte die letzte Etappe zurück nach Baar. Etwas müde, aber voller Töffli-Glück traten die Herznacher nach dieser tollen Rundfahrt die Rückreise ins Fricktal an. (mgt)