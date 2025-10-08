Immobilien
Der Turm geht in temporären Winterschlaf

  08.10.2025 Sisseln
Bald wird der Turm abgebaut und vorübergehend eingelagert. Foto: Archiv NFZ
Die am dritten Sisslerfeldtag vom 13. September in Sisseln eingeweihte Plattform Sisslerfeld wird wie angekündigt wieder demontiert: Der 10,80 Metern hohe Holzturm mit einer Aussichtsplattform auf 5,80 Meter Höhe wird vom 15. bis 17. Oktober wieder zerlegt, geht in einen ...

