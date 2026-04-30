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Der Treffpunkt ist keine Selbstverständlichkeit

  30.04.2026 Kaisten
Präsidentin Angela Meier hofft, dass sich einige Erwachsene für das «Rendez-Vous»-Leiterteam melden. Foto: Susanne Hörth
Präsidentin Angela Meier hofft, dass sich einige Erwachsene für das «Rendez-Vous»-Leiterteam melden. Foto: Susanne Hörth

Das «Rendez-Vous» in Kaisten spricht Jugendliche der Mittel- und Oberstufe an. Damit es den bei jungen Leuten sehr beliebten Treffpunkt und den Verein auch in Zukunft gibt, braucht es dringend Erwachsene, die bereit sind, den Treffpunkt regelmässig zu zweit zu leiten.

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