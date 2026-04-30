Der Treffpunkt ist keine Selbstverständlichkeit

Das «Rendez-Vous» in Kaisten spricht Jugendliche der Mittel- und Oberstufe an. Damit es den bei jungen Leuten sehr beliebten Treffpunkt und den Verein auch in Zukunft gibt, braucht es dringend Erwachsene, die bereit sind, den Treffpunkt regelmässig zu zweit zu leiten.

Das «Rendez-Vous» in Kaisten spricht Jugendliche der Mittel- und Oberstufe an. Damit es den bei jungen Leuten sehr beliebten Treffpunkt und den Verein auch in Zukunft gibt, braucht es dringend Erwachsene, die bereit sind, den Treffpunkt regelmässig zu zweit zu leiten.

Susanne Hörth

Der Name ist Programm: Im «Rendez-Vous» Kaisten steht dieses «sich treffen» während der kälteren Jahreszeit (aktuell ist Sommerpause) am Freitagabend für die Dorfjugend im Mittelpunkt. Bis vor kurzem richtete sich das Angebot an Fünft- bis Neuntklässler. «Wir haben es nach verschiedenen Vorfällen mit älteren Ju gendlichen auf die Fünft- bis Siebtklässler reduziert», sag t «Rendez-Vous»-Präsidentin Angela Meier. Sie hat das Präsidium des Jugendvereins vor gut zwei Jahren übernommen. Schon zuvor gehörte sie zum Leiterteam, das den offenen Jugendtreff im Untergeschoss des Dreifachkindergartens gegenüber dem Schulhaus Wuermatt beaufsichtigte. Jeweils zwei Erwachsene teilen sich diese Aufgabe; dazu kommen auch Ausflüge mit den Jugendlichen.

Sehr beliebt

Den Verein «Rendez-Vous» für Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe gibt es bereits seit über 20 Jahren. Seit der Inbetriebnahme des Dreifachkindergartens im Jahr 2017 befindet sich das Vereinslokal – wie bereits erwähnt – dort. «Bis zu 45 Jugendliche kommen jeweils», macht Angela Meier deutlich, wie beliebt dieser Treffpunkt ist. «Es ist sehr wichtig, dass es für die Jugendlichen im Dorf etwas gibt. Darum soll der Verein auch weiterbestehen», betont sie.

Ihre Sorge um den beliebten Treffpunkt kommt nicht von ungefähr. Schon bei der Übernahme der Präsidentschaft ging es ihr um den Fortbestand des Vereins. Dieser geriet kurzzeitig ins Wanken, als sich gleich mehrere langjährige Vorstandsmitglieder – darunter auch Gründungsmitglied und Präsident Daniel Müller – dazu entschlossen hatten, die Geschicke des Vereins in jüngere Hände zu legen.

Der Verein soll weiterbestehen, so die Präsidentin. Doch weil sich derzeit mehrere Erwachsene entschieden haben, ihre Leitertätigkeit aufzugeben, fehlt es an Personen, die bereit sind, das «Rendez-Vous» zu beaufsichtigen. Dass es regelmässig zu Wechseln im Leiterteam kommt, ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass deren Kinder aus dem Alter für den Jugendtreff herausgewachsen sind und sich für die Familien neue Interessen ergeben.

Damit die jungen Leute der fünften bis siebten Klasse weiterhin gemeinsam im «Rendez-Vous» chillen, Musik hören, Billard, Darts oder am Töggelikasten spielen und das Miteinander geniessen können, braucht es Erwachsene, die bereit sind, in regelmässigen Abständen den offenen Jugendtreff zu leiten. «Ich hoffe so sehr, dass sich Personen dafür bei mir melden», ruft Angela Meier zum Mitmachen auf.