Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

DER STV HERZNACH IN DEN FLUMSERBERGEN

  10.03.2026 Herznach-Ueken
Foto: zVg
Foto: zVg

Kürzlich machten sich 36 Turnerinnen des STV Herznach auf den Weg in die Flumserberge. Nach der Ankunft liessen es sich die einen auf den sonnigen Terrassen gutgehen, die anderen erkundeten die Pisten und umliegenden Restaurants. Am Abend gab es ein feines Znacht und der Abend klang zusammen ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote