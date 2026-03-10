DER STV HERZNACH IN DEN FLUMSERBERGEN

Kürzlich machten sich 36 Turnerinnen des STV Herznach auf den Weg in die Flumserberge. Nach der Ankunft liessen es sich die einen auf den sonnigen Terrassen gutgehen, die anderen erkundeten die Pisten und umliegenden Restaurants. Am Abend gab es ein feines Znacht und der Abend klang zusammen ...

Kürzlich machten sich 36 Turnerinnen des STV Herznach auf den Weg in die Flumserberge. Nach der Ankunft liessen es sich die einen auf den sonnigen Terrassen gutgehen, die anderen erkundeten die Pisten und umliegenden Restaurants. Am Abend gab es ein feines Znacht und der Abend klang zusammen aus. Am zweiten Tag ging es trotz nicht mehr so idealen Pisten und Sicht auf die Skier und die Turnerschaar machte sich bald nach dem Mittagessen wieder auf den Weg zurück ins Fricktal. (mgt)