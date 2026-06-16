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DER STV HERZNACH AN DEN AARGAUER MEISTERSCHAFTEN IM VEREINSTURNEN

  16.06.2026 Herznach-Ueken
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Geräteturnerinnen und Geräteturner, sowie das Team Aerobic des STV Herznach traten kürzlich an den diesjährigen Aargauer Meisterschaften im Vereinsturnen (AMV) in Gränichen an. Die Turnerinnen starteten mit dem Schulstufenbarren-Programm. Danach hiess es für das ...

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