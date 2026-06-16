DER STV HERZNACH AN DEN AARGAUER MEISTERSCHAFTEN IM VEREINSTURNEN

Die Geräteturnerinnen und Geräteturner, sowie das Team Aerobic des STV Herznach traten kürzlich an den diesjährigen Aargauer Meisterschaften im Vereinsturnen (AMV) in Gränichen an. Die Turnerinnen starteten mit dem Schulstufenbarren-Programm. Danach hiess es für das ...

Die Geräteturnerinnen und Geräteturner, sowie das Team Aerobic des STV Herznach traten kürzlich an den diesjährigen Aargauer Meisterschaften im Vereinsturnen (AMV) in Gränichen an. Die Turnerinnen starteten mit dem Schulstufenbarren-Programm. Danach hiess es für das Team Aerobic Vollgas zu geben. Als nächstes traten die Männer mit ihrem Barrenprogramm an. Zum Schluss gaben die Turnerinnen und Turner noch das Programm der Gerätekombination zum Besten. Auch das Team Aerobic der Jugi Herznach durfte sein Programm ein weiteres Mal zum Besten geben. Und dies mit vollem Erfolg. Sie erzielten in der Vorrunde den guten 5. Platz und durften im Finalgang erneut starten. In diesem erzielten sie ebenfalls den 5. Rang. (mgt)