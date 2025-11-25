Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Der Samichlaus in Zeiningen

  25.11.2025 Zeiningen

Schon bald kommt der Samichlaus auch bei den Kindern in Zeiningen vorbei. Wer am 5. oder 6. Dezember einen Hausbesuch wünscht, kann im Volg ein entsprechendes Formular abholen und sich bis am 28. November anmelden.

Am 5. Dezember, um 17 Uhr findet zudem eine offene, ökumenische ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote