Der neue Bezirksrichter am Bezirksgericht Laufenburg heisst Peter Frey

  30.11.2025

Peter Frey vereinte 3736 Stimmen auf sich. Susanne Gmünder Bamert erhielt 3285 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 31,98 Stimmen.

Am Bezirksgericht Laufenburg musste infolge des Altersrücktritts von Bezirksrichterin Stefanie Haberthür die Ersatzwahl einer Bezirksrichterin/eines Bezirksrichters für den Rest der Amtsperiode 2025/2028 ausgeschrieben werden. Für dieses Amt haben sich Susanne Gmünder Bamert (Die Mitte) und der parteilose Peter Frey, beide aus Frick, beworben. Am Sonntag hat Peter Frey die Wahl mit 3736 Stimmen (absolutes Mehr betrug 3559 Stimmen) für sich entschieden. Susanne Gmünder Bamert erhielt 3285 Stimmen. (sh)

