Der Natur- und Vogelschutz Möhlin dankt

  19.08.2025 Leserbriefe

Der Natur- und Vogelschutz Möhlin durfte mit der Raiffeisenbank Möhlin einen weiteren Sponsoring-Vertrag über zwei Jahre abschliessen. Die Raiffeisenbank unterstützt uns hiermit, einen Teil der Kosten für unsere Storchenstation zu tragen. Futtertiere für unsere ...

