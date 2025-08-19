Der Natur- und Vogelschutz Möhlin durfte mit der Raiffeisenbank Möhlin einen weiteren Sponsoring-Vertrag über zwei Jahre abschliessen. Die Raiffeisenbank unterstützt uns hiermit, einen Teil der Kosten für unsere Storchenstation zu tragen. Futtertiere für unsere ...

Der Natur- und Vogelschutz Möhlin durfte mit der Raiffeisenbank Möhlin einen weiteren Sponsoring-Vertrag über zwei Jahre abschliessen. Die Raiffeisenbank unterstützt uns hiermit, einen Teil der Kosten für unsere Storchenstation zu tragen. Futtertiere für unsere Pfleglinge sind nicht mehr günstig zu erhalten und müssen aus dem fernen Ausland bezogen werden, was auch für die Zoos gilt. Führungen für die Schulen auf der Station belaufen sich auf dreissig bis vierzig Stück pro Jahr. Durch diesen Beitrag können wir auch die Führungen auf der Storchenstation für die Schulen Möhlins gratis durchführen. Den Aufwand für Ferienspass in den Sommerferien können wir so auch abdecken. Für die Lehrlinge der Raiffeisen Bank organisieren wir, wenn immer möglich, Einsätze in der Natur und für die Natur, indem wir eine Reservats-Pflege mit ihnen durchführen. Wir können ihnen so zeigen, wie kleine Einsätze für die Natur immer wertvoll sind. Der Natur- und Vogelschutz Möhlin dankt dem Vertrauen der Raiffeisenbank Möhlin und für die grosszügige Spende.

FÜR DEN NATUR- UND VOGELSCHUTZ:

MARTIN HOHERMUTH, MÖHLIN