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Der naive (und geizige?) Kanton Aargau

  17.04.2026 Leserbriefe

«Kanton prüft, ob es mehr Brandschutz-Kontrollen braucht»
NFZ vom 14.4.2026.

Mit der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana wurde die ganze Schweiz wachgerüttelt: Die im Wallis lasch gehandhabte Brandschutz-Kontrolle war auch ...

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